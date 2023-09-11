Явка на выборах депутатов Заксобрания Иркутской области составила 24,22% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В избирательной комиссии Иркутской области подводят итоги выборов депутатов Законодательного собрания. Так, итоговая явка составила 24,22%. Всего свой голос отдали 443 843 жителя, говорят в пресс-службе избиркома.

- Лидеры по явке – Баяндаевский (54,21%), Нукутский (49,49%) и Эхирит-Булагатский (47,59%) районы, - отметили в пресс-службе ведомства.

В частности, в Иркутске свой голос отдали 18,58% жителей, в Ангарске - 22,44%, а в Братске - 26,95%.

Ранее сообщалось, что в парламент Иркутской области четвертого созыва проходят представители пяти партий. Также стало известно, что подведены предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания по одномандатным округам.