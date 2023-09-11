В Заксобрание Иркутской области четвертого созыва проходят пять партий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В парламент Иркутской области четвертого созыва проходят представители пяти партий. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона в своем телеграм-канале.

- Это "Единая Россия" (54,6%), КПРФ (15,47%), ЛДПР (9,62%), "Новые люди" (7,34%), "Справедливая Россия - За правду" (7,06%), - говорят в избиркоме.

Отметим, что к распределению мандатов по партийным спискам допускают партии, которые набрали свыше 5% голосов избирателей. Таким образом, Российская партия свободы и справедливости (1,33%) и «Гражданская Платформа» (0,98%) не допускаются.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» стала лидером на выборах в региональное Законодательное собрание. Свой голос в пользу этой партии отдали 242 261 человек.