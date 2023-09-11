Свыше 260 выпускников Иркутской области поступили в самые престижные вузы страны Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Лицеи Иркутска – ИГУ и № 3 вошли в рейтинг 300 лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Выпускники выбрали такие университеты как РАНХиГС, Дальневосточный федеральный университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, - рассказывают в мэрии Иркутска.

Есть и те, кто поступил в Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

В администрации напомнили, что в лицеях есть профильные классы, в которых основными направлениями подготовки являются иностранные языки, химия, биология, физика, математика.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, 269 иркутских выпускников поступили в одни из самых престижных университетов страны. Интересно, что чаще ребята выбирали технические профессии.

Ранее сообщалось, что ИГУ вошел в ТОП-10 рейтинга фонда Потанина.