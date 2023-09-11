В Заларинском районе 10 сентября водитель Daewoo насмерть сбил пешехода Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Заларинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает ИА "Альтаир" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

-ДТП случилось 10 сентября около 22:00 на федеральной автодороге «Р-255 Сибирь» в районе поселка Тыреть. По предварительным данным, 42-летний мужчина за рулем Daewoo наехал на 50-летнего пешехода. Тот шел по проезжей части в попутном направлении, - говорят в МВД.

Как итог, пешеход скончался на месте происшествия до того, как приехала скорая помощь.

Со слов водителя, у пешехода на одежде не было световозвращающих элементов, поэтому он не заметил его в темноте.

Правоохранители проводят проверку.

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