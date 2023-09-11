Просто выпил кваса: в Иркутской области пьяный 16-летний подросток опрокинулся на "Жигулях", скрываясь от полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе 16-летний подросток скрывался от полиции, как итог - опрокинул автомобиль. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и прокуратуры региона.

-В полицию поступил анонимный звонок, что водитель темно-красного "Жигули" ездит по улицам села Середкино с нарушением ПДД. К месту происшествия выехали сотрудники ДПС, - говорят в ведомствах.

Патруль подавал сигналы и требовал от водителя остановиться, однако тот только набирал скорость и пытался скрыться. Правда, лихач не справился с управлением и авто опрокинулось.

В результате пострадавших нет. За рулем оказался 16-летний местный житель, у которого не было прав на управление авто. При этом у молодого человека были признаки опьянения. Он рассказал полицейским, что просто пил квас.

При процедуре освидетельствования на состояние опьянения, прибор зафиксировал показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Правоохранительные органы составили на водителя пять административных протоколов. Также административные материалы завели и в отношении пассажиров, так как они не были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении собственника авто также составили административный материал из-за передачи машины лицу, которое не имеет прав на управление.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 000 рублей