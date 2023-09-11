Детский хирург Юрий Козлов может принять мандат депутата ЗС Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский хирург Юрий Козлов, вероятно, будет совмещать работу детского хирурга и депутата регионального парламента.

-Главный врач Иркутской государственной областной детской клинической больницы выдвигался от партии "Единой России" по округу №17, - пишет ИА IrkutskMedia.

Со слов губернатора региона Игоря Кобзева, во время его встречи с жителями этого избирательного округа, велось обсуждение работы Юрия Козлова как депутата.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев останется на должности, отказавшись от депутатского мандата в Законодательном собрании региона.

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