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НовостиПолитика11 сентября 2023 8:45

Константин Зайцев останется председателем правительства Иркутской области

Зайцев откажется от мандата депутата Законодательного собрания региона
Елена СИНИЦА
Константин Зайцев останется председателем правительства Иркутской области

Константин Зайцев останется председателем правительства Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев останется на должности, отказавшись от депутатского мандата в Законодательном собрании региона. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев, передает ИА IrkutskMedia.

- Константин Зайцев не идет в Законодательное собрание, он работает в составе правительства, - сказал Кобзев.

Поясним, что ранее стало известно, что Зайцев вошел в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Заксобрание.

Отметим, что итоговая явка на выборах депутатов местного парламента составила 24,22% (443 843 человека). Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1581415/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop