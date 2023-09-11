Константин Зайцев останется председателем правительства Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев останется на должности, отказавшись от депутатского мандата в Законодательном собрании региона. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев, передает ИА IrkutskMedia.

- Константин Зайцев не идет в Законодательное собрание, он работает в составе правительства, - сказал Кобзев.

Поясним, что ранее стало известно, что Зайцев вошел в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Заксобрание.

Отметим, что итоговая явка на выборах депутатов местного парламента составила 24,22% (443 843 человека). Подробнее: https://irkutskmedia.ru/news/1581415/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop