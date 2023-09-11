В Иркутске проходит фестиваль бразильской культуры Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Фестиваль бразильской культуры проходит с 7 по 16 сентября в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

-Участвовать в фестивале могут иркутяне от пяти лет и старше. Для участников организуют

бесплатные мастер-классы по игре на карнавальных барабанах «Батукада», капоэйре и танцевальным направлениям, - говорят в иркутской мэрии.

Кроме этого, запланирована и концертная программа. В частности, запланировано мероприятие 16 сентября в 17.00 на площади у памятника Александру III. Вход свободный.

Участие в мастер-классах возможно по предварительной записи по телефонам:

+7 (914) 903-47-38 (барабаны «Батукада»), 746-787 (капоэйра).