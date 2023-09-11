В Иркутской области стали дешевле сезонные овощи Фото: Даниил ОПАРИН

По данным Иркутскстата в Иркутской области за период с 29 августа по 4 сентября снизились цены на некоторые овощи. Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.

-Например, стала дешевле белокочанная капуста (-7,4%), репчатый лук (-7,28%), морковь (-6,20%), картофель (-5,15%), яблоки (-1,08%), - говорят в ведомстве.

Также стали дешевле гречневая крупа, мороженая рыба, молоко пастеризованное, рис, масло сливочное и говядина в пределах от 0,04% до 0,98%.

Напротив, замечен рост цен на мясо кур (+1,61%) и масло подсолнечное (+1,30%).

Ранее сообщалось, что в Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира.