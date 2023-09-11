В Иркутской области стали дешевле сезонные овощи
Фото: Даниил ОПАРИН
По данным Иркутскстата в Иркутской области за период с 29 августа по 4 сентября снизились цены на некоторые овощи. Об этом сообщает служба потребительского рынка и лицензирования региона.
-Например, стала дешевле белокочанная капуста (-7,4%), репчатый лук (-7,28%), морковь (-6,20%), картофель (-5,15%), яблоки (-1,08%), - говорят в ведомстве.
Также стали дешевле гречневая крупа, мороженая рыба, молоко пастеризованное, рис, масло сливочное и говядина в пределах от 0,04% до 0,98%.
Напротив, замечен рост цен на мясо кур (+1,61%) и масло подсолнечное (+1,30%).
Ранее сообщалось, что в Иркутской области создадут фабрику по производству изделий из кашемира.