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НовостиЗвезды11 сентября 2023 14:12

Иркутская область поучаствовала в российско-китайском гастрофестивале

Он прошел в Благовещенске
Елена СИНИЦА
Иркутская область поучаствовала в российско-китайском гастрофестивале

Иркутская область поучаствовала в российско-китайском гастрофестивале

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Представители Иркутской области приняли участие в Международном российско-китайском гастрономическом фестивале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Участники Международного российско-китайского гастрофестиваля «Берега вкуса» смогли посетить объекты гастрономического туризма Амурской области и обсудить актуальные для этой сферы темы, - говорят в правительстве.

Участники мероприятия обсудили системы менеджмента качества в заведениях общепита, продвижение российских товаров. Гастрофестиваль прошел в Благовещенске.

Ранее сообщалось, что на VIII Восточном экономическом форуме 11 сентября правительства Иркутской и Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве.