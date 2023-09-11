Иркутская область поучаствовала в российско-китайском гастрофестивале Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Представители Иркутской области приняли участие в Международном российско-китайском гастрономическом фестивале. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Участники Международного российско-китайского гастрофестиваля «Берега вкуса» смогли посетить объекты гастрономического туризма Амурской области и обсудить актуальные для этой сферы темы, - говорят в правительстве.

Участники мероприятия обсудили системы менеджмента качества в заведениях общепита, продвижение российских товаров. Гастрофестиваль прошел в Благовещенске.

Ранее сообщалось, что на VIII Восточном экономическом форуме 11 сентября правительства Иркутской и Кемеровской области подписали соглашение о сотрудничестве.