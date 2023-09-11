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НовостиЗвезды11 сентября 2023 14:30

В Иркутской области появился первый этно-подростковый центр

На эти цели был выделен грант
Елена СИНИЦА
В Иркутской области появился первый этно-подростковый центр. Фото: телеграм-канал Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области

В Иркутской области появился первый этно-подростковый центр. Фото: телеграм-канал Уполномоченного по правам ребенка Иркутской области

Первый в Иркутской области подростковый центр открыт в Ангарском городском округе в селе Одинск. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченный по правам ребенка в региона Татьяна Афанасьева.

- Заявленный проект в виде Юрты-бурятского этно-подросткового центра, нашел отклик и поддержку федерального подросткового центра. На выделенный грант была приобретена Юрта и современное оборудование, - написала она.

На открытии участников познакомили с бурятскими обычаями, рассказали о национальных традициях.

Ранее сообщалось, что представители Иркутской области приняли участие в Международном российско-китайском гастрономическом фестивале.