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НовостиЗдоровье12 сентября 2023 1:15

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Иркутскую область

На сегодняшний день уже привито от гриппа 6065 жителей региона
Таисия ЧЕМИСОВА
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Иркутскую область

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Иркутскую область

Фото: Олег ЗОЛОТО

484 310 доз вакцины от гриппа поступили в Иркутскую область. От гриппа уже привито 6065 жителей области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Всего в рамках подготовки к сезону эпидемии гриппа и ОРВИ осенью планируется привить 1357300 человек. Это самый эффективный способ защиты от вируса, - отметили в Роспотребнадзоре.

Самым оптимальным временем для прививок против гриппа является сентябрь-октябрь. Защитный эффект наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому рекомендуется вакцинироваться ежегодно в предсезонный период активации распространения вирусов.

Ранее КП-Иркутск писала, кому положена бесплатная прививка от гриппа и где следует вакцинироваться.