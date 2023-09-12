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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 1:33

Один человек пострадал на пожаре в Тайшетском районе

В Бирюсинске загорелась хозяйственная постройка
Таисия ЧЕМИСОВА
Один человек пострадал на пожаре в Тайшетском районе

Один человек пострадал на пожаре в Тайшетском районе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бирюсинске Тайшетского района ночью 12 сентября загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Здание загорелось на улице Свердлова. На ликвидацию пожара было направлены семь человек личного состава и две единицы техники. В 02:00 сотрудники МЧС локализовали пожар, а в 02:05 возгорание было полностью ликвидировано, - говорят в ведомстве.

На пожаре пострадал один человек. Погибших нет.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, ведь от этого зависит жизнь близких людей и сохранность имущества.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в Хомутово, который повредил три дома, автомобиль и кладовку.