Автомобильное движение на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат до 26 сентября

Автомобильное движение на улице Аэрофлотская ограничено до 26 сентября Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске на улице Аэрофлотской в районе дома № 7а временно ограничили движение транспорта в связи с проведением работ на тепловой сети, - об этом сообщил в телеграм-канале оператор тепловых сетей города.

- Ограничение действует с 12 сентября до 17:00 26 сентября 2023 года, - сообщают в компании.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и советуют составлять маршрут заранее, а также призывают иркутян быть аккуратными на дорогах.

Ограничения ввели в связи с ремонтными работами на тепловой сети. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о комбинате по переработке сынныритной руды, который планируют построить на севере Иркутской области.