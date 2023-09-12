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НовостиОбщество12 сентября 2023 2:33

Автомобильное движение на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат до 26 сентября

Ограничения ввели в связи с ремонтными работами на тепловой сети
Таисия ЧЕМИСОВА
Автомобильное движение на улице Аэрофлотская ограничено до 26 сентября

Автомобильное движение на улице Аэрофлотская ограничено до 26 сентября

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Иркутске на улице Аэрофлотской в районе дома № 7а временно ограничили движение транспорта в связи с проведением работ на тепловой сети, - об этом сообщил в телеграм-канале оператор тепловых сетей города.

- Ограничение действует с 12 сентября до 17:00 26 сентября 2023 года, - сообщают в компании.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и советуют составлять маршрут заранее, а также призывают иркутян быть аккуратными на дорогах.

Ограничения ввели в связи с ремонтными работами на тепловой сети. Фото: Яндекс.Карты

Ограничения ввели в связи с ремонтными работами на тепловой сети. Фото: Яндекс.Карты

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о комбинате по переработке сынныритной руды, который планируют построить на севере Иркутской области.