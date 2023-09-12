В Иркутске с 15 сентября ограничат движение по улице Джамбула Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска предупредили о предстоящих дорожных ограничениях. Так, на этот раз они коснутся улицы Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- C 15 по 17 сентября с 23:00 до 5:00 частично ограничат движение транспорта на путепроводе по улице Джамбула, - говорят в пресс-службе администрации.

Поясняется, что будет перекрыта одна полоса. В этот период времени подрядчик будет асфальтировать проезжую часть.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, какие еще дорожные ограничения ждут автомобилистов осенью.