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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:55

В Иркутске с 15 сентября ограничат движение по улице Джамбула

Ограничения будут действовать до 17 сентября
Елена СИНИЦА
В Иркутске с 15 сентября ограничат движение по улице Джамбула

В Иркутске с 15 сентября ограничат движение по улице Джамбула

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Иркутска предупредили о предстоящих дорожных ограничениях. Так, на этот раз они коснутся улицы Джамбула. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- C 15 по 17 сентября с 23:00 до 5:00 частично ограничат движение транспорта на путепроводе по улице Джамбула, - говорят в пресс-службе администрации.

Поясняется, что будет перекрыта одна полоса. В этот период времени подрядчик будет асфальтировать проезжую часть.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, какие еще дорожные ограничения ждут автомобилистов осенью.