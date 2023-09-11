Рассказываем, где ожидается перекрытие дорог в Иркутске осенью 2023 года Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Листья желтеют, столбики термометров опускаются все ниже, отопительный сезон все ближе и ближе. Сотрудники тепловых сетей готовят трубы к зиме, в связи с этим ожидается перекрытие дорог в Иркутске осенью 2023 года.

Перекрытие дорог в Иркутске осенью 2023 года

В Свердловском округе Иркутска будут перекрыты две улицы. Так, до 15 сентября по улице Звездинской на участке от Лермонтова до Грибоедова пройдет плановый ремонт теплосетей.

Однако это не единственное перекрытие дорог в Иркутске осенью 2023 года. До 10 октября 23:00 будет закрыт проезд в микрорайоне Юбилейный по улице 6-й поселок ГЭС в районе дома № 115/4.

В Правобережном округе до 15 октября 2023 года на улице Петрова будет вестись строительство теплосети. Движение перекрыто по Петрова от пересечения с Шевцова до пересечения с улицей Вагина.

В Ленинском округе до 15 сентября сотрудники ООО «Сетевая компания Иркут» начнут ремонт по улице Шпачека на участке от улицы Сибирских Партизан до Ползунова.

Ожидается еще одно перекрытие дорог в Иркутске осенью 2023 года. В Октябрьском округе движение ограничат на четырех улицах.

Весь сентябрь и до 30 октября 20:00 подрядчики будут строить тепловой луч и устройство насосно-прокачивающей станции на пересечении улиц Ядринцева и Лызина. Улицу Ядринцева перекроют на участке от дома №87 на Советской до пересечения с Лызина. Улицу Лызина — от пересечения с Ядринцева до дома №65а.

До 30 сентября 20:00 ограничат движение на улице Ипподромная от здания на Култукской, 99/6 до здания на Ипподромной, 202.

Позже планируют перекрыть проезд Космический и улицу Култукскую. Ограничения начнут действовать с 1 октября в связи со строительством теплового луча.