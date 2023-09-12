Аграрии Иркутской области собрали 217 тысяч тонн зерна Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К 12 сентября региональные аграрии продолжают сбор зерновых и зернобобовых культур и практически во всех районах региона. По информации областного правительства, на сегодняшний день собрано 97 тысяч га зерновых и зерновобобовых культур, также собрано 217,5 тысячи тонн зерна.

-В течение последних трех лет аграрии региона получают субсидии для производства пшеницы, ячменя, кукурузы. В этом году общая сумма выплат составляет 152,5 млн рублей. Деньги на эти цели выделяются как из областной, так и из федеральной казны, - говорят в правительстве.

Сейчас в 21 из 29 районов области ведут уборку зерновых и зернобобовых культур.