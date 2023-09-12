Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 8:45

Аграрии Иркутской области собрали 217 тысяч тонн зерна

Сбор идет практически во всех районах региона
Елена СИНИЦА
Аграрии Иркутской области собрали 217 тысяч тонн зерна

Аграрии Иркутской области собрали 217 тысяч тонн зерна

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К 12 сентября региональные аграрии продолжают сбор зерновых и зернобобовых культур и практически во всех районах региона. По информации областного правительства, на сегодняшний день собрано 97 тысяч га зерновых и зерновобобовых культур, также собрано 217,5 тысячи тонн зерна.

-В течение последних трех лет аграрии региона получают субсидии для производства пшеницы, ячменя, кукурузы. В этом году общая сумма выплат составляет 152,5 млн рублей. Деньги на эти цели выделяются как из областной, так и из федеральной казны, - говорят в правительстве.

Сейчас в 21 из 29 районов области ведут уборку зерновых и зернобобовых культур.