Максим Калинкин на ВЭФ-2023: необходимо повысить производство бюджетных автомобилей на территории РФ. Фото: Пресс-служба АО «Газпромбанк Лизинг».

Вице-президент Газпромбанка, генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг Максим Калинкин выступил на сессии «Российский автопром: в поисках новой идентичности» Восточного экономического форума (ВЭФ-2023).

В рамках своего выступления он заявил, что необходимо сконцентрировать усилия по производству бюджетного сегмента автомобилей на территории РФ. Доля китайских брендов в легковом и легком коммерческом сегменте за восемь месяцев 2023 года составила 45% (274,8 тыс. ед. автомобилей), российских – 40% (чуть более 243 тыс. ед.), остальных производителей – 15% (2,7 тыс. ед.).

В сравнении с 2021 годом, когда объем продаж легкового автотранспорта в РФ составил более 1,6 млн ед., потенциал роста сегмента в 2023 году составляет не менее 1 млн автомобилей. По мнению Калинкина, спрос на автотранспорт остается пока неудовлетворенным. Основная проблема – дефицит, поскольку Китай в основном поставляет машины комфорт-класса, а мощности российских автопроизводителей сейчас не могут в полной мере покрыть спрос потребителей.

«Розничная стоимость стандартного китайского легкового автомобиля в РФ в 2,5 раза выше, чем он стоит в стране производителя. Официальные сборы в конечной стоимости автомобиля для российского потребителя составляют 32%, наценка дилеров и дистрибьюторов – 28%. Поэтому необходимо сконцентрировать наши усилия на локализации производства бюджетного сегмента автомобилей на территории РФ», - сообщил на ВЭФ-2023 Максим Калинкин.

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