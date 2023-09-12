Работа за лайки: как мошенники обманывают жителей Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГУ МВД России по Иркутской области КП-Иркутск рассказали, какими способами обмана мошенники активно орудуют в регионе. Так, например, в их числе работа за лайки.

-Работодатель сообщает, что им нужно увеличить популярность товара на маркетплейсе. Поэтому они ищут пользователей, которые будут переходить по ссылкам на товары и ставить лайки, - говорят в полиции.

В среднем, за один лайк работнику обещают 40-60 рублей, необходимо предоставить скриншоты выполненного задания. Многие думают, что можно попробовать, ведь рисков не видят. После за первое задание жертва получает свои обещанные деньги. Дальше же условия меняются: сначала нужно выполнить четыре задания с лайками, а после ждут некие "выкупы".

- Мошенники предоставляют несколько ссылок на товары по разным ценам. Товар предстоит купить, заплатив собственные деньги. После этого деньги якобы вернутся с 20% надбавкой, которая должна стать вознаграждением за проделанную работу, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Для того, чтобы уверить жертву, ее добавляют в чат с такими же "сотрудниками". Там публикуются скриншоты с подтверждением о переводе денег. Правда, позже выясняется, что это совсем не реальные люди, а скорее боты.

О других способах мошенничества вы можете прочитать в нашей статье по ссылке.