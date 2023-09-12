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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:15

В Иркутске ограничат движение по улице Рабочей с 19 сентября

Ограничения будут действовать до 24 сентября
Елена СИНИЦА
В Иркутске ограничат движение по улице Рабочей с 19 сентября

В Иркутске ограничат движение по улице Рабочей с 19 сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Иркутска сообщили об ограничениях, которые будут действовать на улице Рабочей в сентябре. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

-Так, ограничения будут действовать на улице Рабочей в районе остановки общественного транспорта «Фортуна», - говорят в пресс-службе мэрии.

Проехать здесь не получится с 0:00 до 6:00 с 19 по 24 сентября. Причина - покраска вантового пешеходного перехода.

Ранее сообщалось, что жителей Иркутска предупредили о предстоящих дорожных ограничениях. На этот раз они коснутся улицы Джамбула.