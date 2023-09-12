В МВД рассказали о еще одном способе мошенников обмана жителей Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники стали активно пытаться обмануть жителей Иркутской области посредством различных ссылок. Например, жителям могут приходить ссылки от знакомых с просьбой проголосовать в каком-либо конкурсе. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по региону.

-Жительница региона получила такую ссылку в одном из мессенджеров от коллеги. В сообщении была просьба проголосовать за крестницу, - говорят в полиции.

После того, как жительница перешла по ссылке, она потеряла доступ к своей учетной записи в мессенджере. После того, как мошенники получают доступ к ней, они рассылают контактам жертвы просьбы перевести деньги на разные счета под различными предлогами.

Однако есть и более сложные схемы. После того, как жертва переходит на сайт по такой ссылке, ее телефон будто начинает жить «своей жизнью». Например, мошенники так могут получить доступы в другие аккаунты пользователя, если те привязаны к мобильному телефону.

Как себя обезопасить и какие схемы мошенничества еще существуют, вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.