В Иркутске ищут пропавшую без вести 29-летнюю Анастасию Ширинговских Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские разыскивают без вести пропавшую иркутянку Анастасию Ширинговских. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В отделение полиции обратился отец девушки. Он рассказал, что его 29-летняя дочь 10 сентября ушла из дома по улице Уткина. С тех пор о ее местоположении ничего неизвестно, - говорят в полиции.

В числе примет девушки называют рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В тот день она была одета в плащ, юбку и сапоги черного цвета.

Полиция призывает граждан, обладающих информацией о местонахождении Анастасии Ширинговских, сообщить об этом по телефонам: 8(3952)21-36-00, 24-35-11, 89642778787, 8140070273 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).