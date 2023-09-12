Жителя Забайкалья приговорили к пяти годам колонии за повторную "пьяную" езду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Газимуро-Заводского района в Забайкалье приговорили к 5 месяцам и 20 дням лишения свободы в колонии-поселении. Причина - мужчина повторно сел за руль в пьяном состоянии. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкалья.

-По имеющейся информации, в мае 2023 года пьяный 28-летний мужчина ехал за рулем "ВАЗ-21070". Потом его остановили правоохранители, - говорят в прокуратуре.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался за аналогичное нарушение к уголовной ответственности.

Суд признал подсудимого виновным и лишил его прав на 4 года, а также конфисковал автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Ангарске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадала школьница.