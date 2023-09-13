В Иркутске ограничили движение транспорта по улице Петрова до 27 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение по улице Петрова в районе дома № 62 в Иркутске ограничили с 13 до 27 сентября 2023 года. Об этом сообщает оператор тепловых сетей города.

- Движение пришлось ограничить в связи с работами по вскрытию тепловой сети и ремонтом, - говорят в компании.

Ограничения ввели из-за ремонтных работ на тепловой сети. Фото: Яндекс.Карты

Оператор тепловых сетей Иркутска приносит извинения за доставленные неудобства и советует заранее планировать маршрут по городу, а также, соблюдать безопасность на дорогах.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Свердловском районе города скоро завершатся дорожные ремонты.