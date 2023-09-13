Дорожные ремонты в Свердловском округе Иркутска скоро завершатся Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Дорожные ремонты в Свердловском округе Иркутска вышли на завершающий этап. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В областном центре 985 километров дорог. Нужно увеличить финансирование, чтобы содержать весь этот объем. Однако, позитивные изменения есть. В работах применяют новые технологии, продлевающие срок эксплуатации, - сообщают в администрации.

Более полутора километров дорожного полотна приводят в порядок на улицах Академической, Мухиной и Захарова. Кроме того, восстанавливают ливневую канализацию и освещение. На Академической сделали дополнительный поворот на Сеченова, расширили проезжую часть, чтобы автомобили могли вставать в четыре полосы.

Остановку «Улица Мухиной» перенесли на угол улицы Захарова. А на транспортном узле в границах улиц Якоби, Мухиной и Захарова оборудовали островок безопасности.

Кроме того, продолжается реконструкция путепровода на улице Джамбула. Там закончили монтаж главных балок пролетного строения и ортотропных плит. Скоро заасфальтируют проезжую часть на подходах.