Семья из села Баклаши Шелеховского района победила во Всероссийском конкурсе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Семья из села Баклаши Шелеховского района победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Александр и Анастасия Хитовы заняли первое место в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Итоги Всероссийского конкурса подвели в Москве. В номинации «Сельская семья» было представлено 73 участника. Всего в финал вышли 384 семьи, - рассказывают в правительстве.

Хитовы участвовали в областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» в номинации «Многодетная семья» и заняли первое место. У Александра и Анастасии трое сыновей. Семья участвует во всех творческих, спортивных, молодежных мероприятиях.

Иркутскую область на конкурсе представляли четыре семьи. Помимо Хитовых это семьи из Иркутска, поселка Мама и Еланцов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске родились две тройни с разницей в один день.