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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 2:48

В Иркутске загорелся трамвай на улице Депутатской

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в салоне
Таисия ЧЕМИСОВА
В Иркутске загорелся трамвай

В Иркутске загорелся трамвай

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сообщение о пожаре в трамвае поступило в пожарно-спасательную службу Иркутска в 8:21 13 сентября. Маршрут № 5 двигался по улице Депутатской, когда началось задымление в салоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

- Возгорание произошло из-за короткого замыкания в салоне. Пожар на площади один квадратный метр оперативно потушил сам водитель, - сообщают в МЧС.

На место происшествия были направлены два пожарных расчета. Никто не пострадал.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Тулуне во время аварийных работ погиб слесарь.