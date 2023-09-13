Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска 13 сентября. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания города.

- Под отключение попала часть домов на улицах Грибоедова, Железнодорожная 4-я, Железнодорожная 5-я, Звездинская, Миронова, Офицерский, Пушкина, Шмидта, - рассказывают в компании.

Как сообщают в компании, электричество восстановят примерно в 13:00.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, какая погода ожидает иркутян 13 сентября.