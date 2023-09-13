Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска 13 сентября. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания города.
- Под отключение попала часть домов на улицах Грибоедова, Железнодорожная 4-я, Железнодорожная 5-я, Звездинская, Миронова, Офицерский, Пушкина, Шмидта, - рассказывают в компании.
Как сообщают в компании, электричество восстановят примерно в 13:00.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала, какая погода ожидает иркутян 13 сентября.