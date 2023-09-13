Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 4:49

Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска

Под отключение попали дома на восьми улицах города
Таисия ЧЕМИСОВА
Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска

Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска 13 сентября. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания города.

- Под отключение попала часть домов на улицах Грибоедова, Железнодорожная 4-я, Железнодорожная 5-я, Звездинская, Миронова, Офицерский, Пушкина, Шмидта, - рассказывают в компании.

Как сообщают в компании, электричество восстановят примерно в 13:00.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, какая погода ожидает иркутян 13 сентября.