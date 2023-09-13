В Иркутске на улице Ленина восстановили дорожное полотно вдоль трамвайных путей Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в ночь на 13 сентября подрядчики занимались восстановлением дорожного полотна вдоль трамвайных путей на улицах Ленина и Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Для этого задействовали свыше пяти единиц техники, - говорят в мэрии.

Работами занимались специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор».

Работы провели специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор». Они стали завершающим этапом обновления данного участка.