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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:28

В Иркутске на улице Ленина восстановили дорожное полотно вдоль трамвайных путей

Также были проведены работы на улице Горького
Елена СИНИЦА
В Иркутске на улице Ленина восстановили дорожное полотно вдоль трамвайных путей

В Иркутске на улице Ленина восстановили дорожное полотно вдоль трамвайных путей

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске в ночь на 13 сентября подрядчики занимались восстановлением дорожного полотна вдоль трамвайных путей на улицах Ленина и Горького. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Для этого задействовали свыше пяти единиц техники, - говорят в мэрии.

Работами занимались специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор».

Работы провели специалисты муниципального предприятия «Иркутскавтодор». Они стали завершающим этапом обновления данного участка.