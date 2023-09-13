В Иркутске ищут пропавшую без вести 17-летнюю Анну Лямкину Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшей 17-летней Анны Лямкиной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции обратилась мать девочки. Она рассказала, что утром 12 сентября девочка ушла из дома на улице Севастопольской. Сейчас о ее местоположении ничего неизвестно, - говорят в полиции.

На вид пропавшей 15-17 лет, ее рост - 166-170 сантиметров. Она имеет среднее телосложение, темно-русые волосы, стрижку каре и карие глаза.

В тот день она была одета в худи с капюшоном и трико черного цвета. На ногах белые кроссовки.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские разыскивают 14-летнего школьника Александра Влахина.

Граждан, что-либо знающих о возможном местонахождении Анны Лямкиной, оперативники просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).