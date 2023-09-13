В Иркутске Денис Мацуев дал концерт в ангаре самолета МС-21 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Народный артист Денис Мацуев дал концерт для сотрудников Иркутского авиационного завода ОАК и их семей. Мероприятие прошло на площадке, оборудованной в ангаре самолета МС-21. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Иркутской области есть, кем гордиться: и великими музыкантами, и великими конструкторами, и великими профессионалами своего дела. Свидетельства этому мы видим сегодня в этом импровизированном зале, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Выступление было организовано при поддержке главы государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова в рамках Международного музыкального фестиваля "Звезды на Байкале".

Ранее сообщалось, что на форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров.