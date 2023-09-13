В Иркутске завершились поиски пропавших братьев 11 и 13 лет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Иркутске правоохранительные органы сообщили о завершении поисков двух братьев - 11-ти и 13-ти лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона по Иркутской области.
- По ориентировкам ребят нашли в Свердловском округе города Иркутска. Они находились на детской площадке, - говорят в полиции.
В правоохранительных органах сообщили, что сейчас дети находятся в отделе полиции. Они не рассказали, почему ушли.
Ранее сообщалось, что мальчики ранее неоднократно уходили из дома.