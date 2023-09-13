Форум «Леса России» впервые проходит в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Федеральный форум «Леса России» стартовал 13 сентября в иркутском «Сибэкспоцентре». Регион впервые принимает это мероприятие, оно собрало 350 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. -Также параллельно идет выставка техники, услуг и продукции для лесной отрасли. Она будет идти до 15 сентября, - говорят в правительстве.

В региональном правительстве отметили, что в мероприятии принимают свыше 30 компаний не только из России, но и из Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что на форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров.