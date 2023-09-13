В Иркутске росгвардейцам-участникам СВО вручили госнаграды. Фото: Росгвардия Иркутской области

Офицерам Росгвардии Иркутской области вручили госнаграды за их выдающиеся достижения при выполнении служебно-боевых задач на СВО. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Им вручили медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Суворова» и «За отличие в охране общественного порядка» за свое мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при исполнении воинского и служебного долга, - говорят в ведомстве.

Кроме того, некоторым сотрудникам были присвоены очередные спецзвания.

Ранее сообщалось, что Братск простился с погибшим на СВО Парулиным Владиславом. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Серебренников.