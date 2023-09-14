В микрорайоне Синюшина гора в Иркутске благоустроили придомовые территории Фото: Мария ЛЕНЦ

В микрорайоне Синюшина гора благоустроили придомовые территории и автомобильные парковки, а на территории школы №2 построили новую детскую площадку с турниками, резинополом, баскетбольным кольцом, полосой препятствий, скамейками и качелями. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

– До этого здесь была детская площадка в плохом состоянии – не было резинопола, все игровые элементы состояли из гнилых досок. Это было не безопасно для детей, поэтому было принято решение поставить новый комплекс, – рассказал депутат думы города Иркутска Евгений Шеломенцев.

Кроме того, привели в порядок двор домов № 7, 7б, 7в на бульваре Рябикова. Там отремонтировали дорожное полотно и обустроили тротуары, лестницу и подъездные пути, а также поставили детскую площадку, высадили газон и зеленые насаждения. Работы по благоустройству продолжаются по адресу Бульвар Рябикова 35.

А возле детских садов № 126, 139, 142 и спортивной школы «Лидер» появились стоянки для автомобилей.