В некоторых домах Свердловского района Иркутска отключили электроэнергию. Фото: Свет 38

14 сентября в 10:24 в некоторых домах Свердловского района Иркутска отключили электроэнергию, чтобы устранить технологическое нарушение работы сети. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация города.

- Под отключение попали дома на улицах Аносова, Безбокова, Бочкина, Гидростроителей, Ершовский, Лиственичная, Мухиной, Салацкого, Театральная, Якоби, - говорят в компании.

Ориентировочно, электричество в домах у людей появится около 13:00.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, жители каких районов города останутся без света 14 сентября 2023 года.