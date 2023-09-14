Ольга Бузова прилетела в Иркутск ночью 14 сентября Фото: Даниил ОПАРИН

Ночью известная певица, блогер и ведущая Ольга Бузова прилетела в Иркутск. Об этом она рассказала в своем Инстаграме (запрещенная на территории РФ социальная сеть).

Выходя из самолета, певица на видео отметила, что в Иркутске «прохладненько», поэтому она поспешила в аэропорт, где сняла второе видео с ромашковым чаем. Помимо этого, Бузова похвалила журнал от КП-Авиа с ее фотографией на обложке. Глянец можно найти на бортах самолетов и в аэропортах.

В отеле Бузову обрадовал огромный букет на кровати и бутылка алкоголя. По словам женщины, подарки для нее оставили сотрудники отеля.

- Такого букета я давно не видела. Боже, тут комплимент от отеля мне стоит. Но это завтра, если мы рано освободимся, - отметила ведущая.

Кроме того, Ольга Бузова показала своим подписчикам номер. Обратила внимание на чистоту, ухоженность, а также косметические средства в ванной.

В Иркутск ведущая приехала, чтобы продолжить съемки проекта Диджитал-шоу «Ольга Вузова». Блогер посещает высшие учебные заведения в разных городах России, где погружается в студенческую жизнь и сдает теорию вместе с учениками.