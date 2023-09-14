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НовостиОбщество14 сентября 2023 5:01

«Уральские авиалинии» допустили к полетам из Иркутска в китайский город Санья

Рейсы будут выполняться один раз в неделю
Таисия ЧЕМИСОВА
«Уральские авиалинии» допустили к полетам из Иркутска в китайский город Санья

«Уральские авиалинии» допустили к полетам из Иркутска в китайский город Санья

Фото: Андрей КАРА

Федеральное агентство воздушного транспорта допустила «Уральские авиалинии» к международным перевозкам из Иркутска в китайский город-курорт Санья. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

- Приказываю выдать допуск перевозчикам к выполнению междугородних регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, - сообщается в приказе Росавиации.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Кроме Иркутска доступ в Санья получили еще 12 городов России. В 11 случаях перевозчиком будет компания «Уральские авиалинии».

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске обсудили вопросы поддержки работников авиазавода.