Осенние обработки сельскохозяйственных животных начались в Иркутской области Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Иркутской области начались профилактические обработки сельскохозяйственных животных. Это обязательная мера для всех владельцев скота. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

– Осенью такие обработки проводятся до постановки животных на зимне-стойловое содержание. Главная цель - предотвратить возникновение и распространение особо опасных для человека и животных заболеваний, - отметил руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.

В этом году планируется провакцинировать против сибирской язвы более 300 тысяч голов крупного рогатого скота, 71,6 тыс мелкого рогатого скота и 22,3 тыс лошадей. Кроме того, будут проводиться исследование на бруцеллез 23,2 тыс голов лошадей, 278 тыс голов крупного рогатого скота, 59,1 тыс мелкого рогатого скота и 4,1 тыс свиней. Помимо этого, проведут исследование на вирус лейкоза и туберкулез. Для этих целей специалисты получили вакцины, диагностические наборы и аллергены на сумму 11,7 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о массовой миграции птиц, которую можно увидеть в Прибайкальском национальном парке.