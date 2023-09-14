В Иркутске организовали уникальный концерт Дениса Мацуева Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Народный артист России, пианист Денис Мацуев дал уникальный концерт для сотрудников Иркутского авиационного завода ОАК и членов их семей. Мероприятие состоялось в ангаре самолета МС-21. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Иркутской области есть, кем гордиться: и великими музыкантами, и великими конструкторами, и великими профессионалами своего дела. Свидетельства этому мы видим сегодня в этом импровизированном зале, - говорят в правительстве.

Это выступление организовали при поддержке главы "Ростеха" Сергея Чемезова.