Новый сезон научных субботников начинается в ИГУ

Новый сезон научных субботников начинается в Иркутском госуниверситете. Фото: Пресс-служба ИГУ.

С 23 сентября в Иркутском государственном университете стартует двенадцатый сезон проекта «Научные субботники». Это бесплатные научно-попурярные лекции для всех желающих. Проект, который раньше был известен под названием «Научные weekend’ы» реализуется Иркутским государственным университетом и Клубом молодых ученых «Альянс» с 2018 года. Лекции проходят в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ (ул. Ленина, 8). Начало в 11.00.

Если вы увидели в расписании интересную тему, но никак не сможете присутствовать, будет работать трансляция в официальных социальных сетях ИГУ. Записи всех лекций можно найти в научно-популярном блоге ИГУ УНИВЕРSUM.

Расписание лекций

23 сентября — «Аномально жаркое лето 2023: климатический кризис или современная реальность?», Инна Латышева, кандидат географических наук, заведующая кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

30 сентября — «Архетипический образ птицы в рекламе и брендинге», Светлана Булатова, кандидат философских наук, доцент Высшей школы журналистики и медиапроизводства Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

7 октября — «Храм Ясукуни — «камень преткновения» китайско-японских отношений», Кирилл Кузьмин, преподаватель кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ.

14 октября — «GPS, ГЛОНАС и другие навигационные системы на службе человека», Юрий Ясюкевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиофизики и радиоэлектроники физического факультета ИГУ, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН.

21 октября — «Луна: вторая атака», Сергей Язев, доктор физико-математических наук, профессор ИГУ, директор астрономической обсерватории ИГУ.

28 октября — «Зачем нам два миллиарда слов: лингвистический корпус как инструмент исследователя», Александра Айсанова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания факультета теоретической и прикладной филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

11 ноября — «Геологические проблемы участка Северомуйского тоннеля», Алексей Корольков, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры динамической геологии геологического факультета ИГУ.

18 ноября — «За краем Ойкумены: как живут сообщества в исчезающих северных поселках», Константин Григоричев, доктор социологических наук, доцент, проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ.

25 ноября — «Палеолитическое искусство», Екатерина Липнина, кандидат исторических наук, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, директор НИЦ «Байкальский регион» ИГУ.

2 декабря — «Коридор затмений. Гороскопы как малая литературная форма», Александр Бондарев, кандидат филологических наук, доцент Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, старший научный сотрудник отдела исследований Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.

9 декабря — «Музыкальная культура на Корейском полуострове: мелодии Севера и Юга», Мария Шалунова, старший преподаватель кафедры востоковедения Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ.

16 декабря — «Горизонты права. Перспективы развития права в координатах цифровизации и передовых направлений промышленности», Максим Тирских, кандидат юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ.

23 декабря — «Эффект Даннинга-Крюгера в современной науке, или почему каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны», Михаил Кузьмин, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии ИГУ.