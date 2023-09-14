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НовостиЗвезды14 сентября 2023 10:30

Иркутский ТЮЗ отправился с гастролями в Москву

Московский ТЮЗ в свою очередь выступает в Иркутске
Елена СИНИЦА
Иркутский ТЮЗ отправился с гастролями в Москву

Иркутский ТЮЗ отправился с гастролями в Москву

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Московский театр юного зрителя впервые выступит с гастролями в Иркутске. Они пройдут с 15 по 22 сентября на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А.Вампилова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутска.

-Артисты из столицы покажут три взрослых и один детский спектакли, - говорят в правительстве.

Так, в иркутском ТЮЗе покажут, например, музыкальный спектакль «Пять шагов до тебя», спектакль «Отец Сергий».

При этом Иркутский ТЮЗ с 12 по 21 сентября выступят на сцене Московского театра.