Иркутский ТЮЗ отправился с гастролями в Москву
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Московский театр юного зрителя впервые выступит с гастролями в Иркутске. Они пройдут с 15 по 22 сентября на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А.Вампилова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутска.
-Артисты из столицы покажут три взрослых и один детский спектакли, - говорят в правительстве.
Так, в иркутском ТЮЗе покажут, например, музыкальный спектакль «Пять шагов до тебя», спектакль «Отец Сергий».
При этом Иркутский ТЮЗ с 12 по 21 сентября выступят на сцене Московского театра.