Иркутский ТЮЗ отправился с гастролями в Москву Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Московский театр юного зрителя впервые выступит с гастролями в Иркутске. Они пройдут с 15 по 22 сентября на сцене Иркутского областного театра юного зрителя им. А.Вампилова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутска.

-Артисты из столицы покажут три взрослых и один детский спектакли, - говорят в правительстве.

Так, в иркутском ТЮЗе покажут, например, музыкальный спектакль «Пять шагов до тебя», спектакль «Отец Сергий».

При этом Иркутский ТЮЗ с 12 по 21 сентября выступят на сцене Московского театра.