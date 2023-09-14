В Братске посадили деревья в будущем сквере на улице Парковой. Фото: администрация Братска

В преддверии 30-летия Конституции России, коллектив Братского городского суда решил провести экологическую акцию, высадив 20 рябин и пять яблонь на пустыре между улицей Володарского и Центром спортивных единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

- Братский городской суд, а также мировые судьи Центрального района, с удовольствием откликнулись на эту инициативу. Администрация выделила место для высадки деревьев, - говорят в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 16 сентября состоится VIII Фестиваль садоводов и огородников. Участникам покажут новинки цветочных и плодовых культур.