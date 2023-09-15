В Ленинском округе Иркутска идет ремонт дорожного полотна
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ремонт дорожного полотна проходит в Ленинском районе Иркутска. Были заделаны ямы между домами № 206 и № 208 по улице Баумана. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.
- Помимо улицы Баумана на средства депутатского фонда заасфальтировали дорогу по улице Севастопольской между домами № 237 и № 216. Там еще нужно провести водоотведение, - говорят в думе.
Кроме того, ремонтные работы ведутся в Свердловском округе по улице Маршала Конева. Вдоль дома № 48 и до арки дома № 20 приступили к капитальному ремонту проезжей части.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом светофоре, который устанавливают на улице Волжской в Иркутске.