Напоролся на вилы: 13-летний ребенок пострадал на сенокосе в Бурятии

13-летний ребенок получил травму от вил на сенокосе в Бурятии Фото: Андрей КОРЧАГИН

В районе Республики Бурятия пострадал 13-летний ребенок во время сенокоса. Об этом сообщает пресс-служба территориального центра медицины катастроф Бурятии.

- Ребенок получил серьезную травму от вил и был доставлен в Центральную районную больницу, - говорят в учреждении.

Тем же вечером, с помощью специализированного санитарного транспорта, пострадавшего успешно эвакуировали в детскую Республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.

Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф призывают взрослых следить за поведением детей, имея рядом с собой острые и колющие предметы (вилы, грабли, лопаты и т.д.)

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в Усть-Кутском районе Иркутской области на котором пострадал человек.