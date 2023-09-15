Напоролся на вилы: 13-летний ребенок пострадал на сенокосе в Бурятии

13-летний ребенок получил травму от вил на сенокосе в Бурятии
Фото: Андрей КОРЧАГИН
В районе Республики Бурятия пострадал 13-летний ребенок во время сенокоса. Об этом сообщает пресс-служба территориального центра медицины катастроф Бурятии.
- Ребенок получил серьезную травму от вил и был доставлен в Центральную районную больницу, - говорят в учреждении.
Тем же вечером, с помощью специализированного санитарного транспорта, пострадавшего успешно эвакуировали в детскую Республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.
Кроме того, сотрудники центра медицины катастроф призывают взрослых следить за поведением детей, имея рядом с собой острые и колющие предметы (вилы, грабли, лопаты и т.д.)
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в Усть-Кутском районе Иркутской области на котором пострадал человек.