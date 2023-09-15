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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 3:40

Женщину, подозреваемую в продаже тяжелых наркотиков, задержали в Иркутске

В ее квартире обнаружили около 500 г белого порошка
Таисия ЧЕМИСОВА
Женщину, подозреваемую в продаже тяжелых наркотиков, задержали в Иркутске

Женщину, подозреваемую в продаже тяжелых наркотиков, задержали в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутске задержали 47-летнюю женщину из Иркутска, которая подозревается в продаже тяжелых наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Местная жительница раньше уже была судима за аналогичные преступления. Сотрудники полиции задержали ее во время продажи запрещенного вещества, - рассказывают в МВД.

В ходе проведения осмотра, у иркутянки обнаружили несколько свертков с белым порошком, массой более 500 грамм. Результаты экспертизы подтвердили, что это наркосодержащее вещество. По данному факту возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о 13-летнем ребенке, который получил серьезную травму на сенокосе.