Парень выпал из окна и разбился насмерть в поселке Молодежный Иркутского района Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 15 сентября трагедия произошла в поселке Молодежный Иркутского района. В одном из домов молодой человек выпал из окна и разбился. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Полученные парнем травмы оказались несовместимыми с жизнью, врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, ранее полицейские задержали сотрудников двух иркутских автосалонов, которых подозревают в мошенничестве. По данным МВД, они убеждали клиентов приобрести автомобили по завышенной цене, навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты. Подробнее.