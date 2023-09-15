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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 5:59

Парень выпал из окна и разбился насмерть в поселке Молодежный Иркутского района

Трагедия произошла ночью 15 сентября
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Парень выпал из окна и разбился насмерть в поселке Молодежный Иркутского района

Парень выпал из окна и разбился насмерть в поселке Молодежный Иркутского района

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 15 сентября трагедия произошла в поселке Молодежный Иркутского района. В одном из домов молодой человек выпал из окна и разбился. Об этом корреспонденту КП-Иркутск сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Полученные парнем травмы оказались несовместимыми с жизнью, врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

Напомним, ранее полицейские задержали сотрудников двух иркутских автосалонов, которых подозревают в мошенничестве. По данным МВД, они убеждали клиентов приобрести автомобили по завышенной цене, навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты. Подробнее.