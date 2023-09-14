Навязывают кредиты на 3 млн рублей за машину ценой в 1,5 млн: сибирячка рассказала, как ей удалось избежать подставы в автосалоне

Иркутянка едва не лишилась 100 тысяч рублей после того, как перешагнула порог автосалона. Фото: из личного архива героев публикации

На днях полицейские задержали сотрудников двух иркутских автосалонов, которых подозревают в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе МВД, они убеждали клиентов приобрести автомобили по завышенной цене, навязывая дополнительные услуги и невыгодные кредиты. Среди пострадавших чуть не оказалась 29-летняя Елизавета Кондратьева. Иркутянка едва не лишилась 100 тысяч рублей после того, как перешагнула порог автосалона. Своей историей она поделилась с КП-Иркутск.

Новая машина по цене двух

- Весной прошлого года, я узнала, что беременна. И мы с мужем решили, что нам нужна новая машина, – начинает свою историю Елизавета Кондратьева. – На тот момент как раз в нашей стране начала действовать госпрограмма льготного кредитования на покупку российских автомобилей, благодаря которой можно приобрести новенькую машину по хорошим условиям. В сети нашли сайт одного местного автосалона, у них как раз действовала акция на автомобили марки LADA.

Ознакомившись с предложениями на сайте, Кондратьевы отправились в автосалон. Как рассказывает Елизавета, супругов встретил любезный и внимательный менеджер.

- Оказалось, что в салоне также действовала услуга trade-in (услуга, которая позволяет сдать старый автомобиль и получить скидку на покупку нового – прим. Ред.). Мы решили ей воспользоваться и сдать старое авто, - рассказывает Елизавета. – В общем, мы посчитали, что новая машина нам обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей.

Затем, как рассказывает Елизавета, супруги прошли в отдел кредитования, где специалисты заполнили в документах данные иркутянки: ФИО сибирячки, контакты, место работы, уровень дохода, а также данные пяти поручителей.

- Также менеджеры спросили о первоначальном взносе. Мол, таким образом, банки поймут всю серьезность наших намерений. У меня на карте лежало 100 тысяч рублей. Я внесла их через кассу, мы заполнили договор, - рассказывает Елизавета. – При заполнении кредитной заявки специалисты предложили указать сумму, которая больше моего официального дохода. Мол, благодаря этому заем точно одобрят. Мы оформили договор, а затем специалисты отправили запросы на кредит в разные банки. Но это были не какие-то известные крупные финансовые организации, а маленькие, практически неизвестные.

После этого с иркутянкой начали связаться представители кредитных организаций. Но тут Елизавету ждал неприятный сюрприз: банки одобрили заем, но по условиям кредитования, его сумма составляла… 3 миллиона рублей, а ежемесячный платеж достигал до 80 тысяч рублей. При этом ее зарплата была меньше!

Издержки с суммы залога

- Менеджер разводил руками и говорил, что, мол, вот такие неудобные условия, - рассказывает Елизавета. – Но потом предложил оформить автомобиль в кредит, который выдает сам автосалон. Позже я поняла, что сотрудники специально предложили завысить уровень дохода в документах, чтобы условия были невыгодными, и у них была возможность предложить свой кредит. В итоге по новым расчетам менеджера, автомобиль бы нам обошелся в 3,6 миллиона рублей. Мы поняли, что за такие деньги можно купить автомобиль другой марки. Отказались от оформления кредита и попросили вернуть внесенную предоплату.

И вот тут началось самое интересное. Менеджер сообщил Елизавете, что в случае отказа, автосалон вправе изъять с внесенной суммы залога некий процент издержек. Мужчина апеллировал одним из пунктов, который был указан в договоре.

- Я тут же бросилась перечитывать документ. Такой пункт действительно был. Но о каких издержках шла речь? Менеджер апеллировал это тем, что ради нас составлялись документы и пригоняли машину в автосалон. Но это была полная чушь! Автомобили уже находились в выставочном зале, и никто их специально никуда не гнал. На всю процедуру у нас ушло не более часа. Более того, в договоре не была прописана сумма этих издержек. Это могли быть 10, 50 и даже 100 тысяч рублей, - возмущается Елизавета. – Я поняла, что это обман, и, таким образом, они хотят на нас нажиться…

Между супругами и менеджером начался ожесточенный спор. Кондратьевы требовали отменить транзакцию и вернуть деньги на карту. После того как менеджер отказался, муж Елизаветы позвонил в полицию.

- В итоге, увидев, что мы подняли шум, нам вернули деньги примерно через десять минут. Мы вышли из салона и позвонили в отделение, чтобы узнать, что делать в такой ситуации, - рассказывает Елизавета. – Меня попросили проехать в полицию и все равно написать заявление и сообщить о случившемся.

Возбуждено уголовное дело

Как рассказывает Елизавета, позже выяснилось, что она не единственная пострадавшая. В полицию уже обращались несколько иркутян, с которых по такой же схеме удержали определенную сумму от внесенного задатка.

На днях следователи возбудили уголовное дело сразу по нескольким эпизодам, по признакам преступления по статье «Мошенничество».

- Задержаны 23 подозреваемых. Троим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 находятся под подпиской о невыезде, к девятерым применена мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Среди них предполагаемые организаторы, управляющие, кредитные специалисты, менеджеры, юристы, бухгалтеры и другие работники, - говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники полиции продолжают поиски пострадавших от деятельности этих автосалонов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь Льгов, кредитный юрист

- У клиента есть 14 дней, чтобы расторгнуть договор кредитования. Он возвращает деньги, оплачивает небольшой процент и документ считается недействительным. Проблема в вышеописанной ситуации в том, что деньги получает не клиент, а сам автосалон. Если человек оформляет кредит в выходные дни, то банк отправит деньги автосалону только в понедельник. И по сути у клиента есть время, чтобы написать заявление в банк, что он отказывается от кредитного договора до того момента, пока деньги не перечислены. Если же деньги все-таки уже перечислены, то расторжение договора не поможет, потому что их получил не клиент, а автосалон.

Самостоятельно расторгнуть договор можно даже через приложение. Если ситуация сложная, то лучше всего обратиться к юристу. Правозащитник должен вручить письменное заявление под подпись и отправить почтой, – т.е важно уведомить банк заранее. Если банк перевел деньги после того, как вы клиент уже написал отказ, то в суде можно это оспорить и здесь не стоит переживать.

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