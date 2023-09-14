«Как можно было превратить питомца в ЭТО?»: тяжелобольной кот Лаваш сам пришел за помощью к волонтерам в Бурятии

У кота ольные печень, поджелудочная железа, мочеиспускательная система. Фото: Стелла Овсоян.

- Этот шерстяной клубок лежал без признаков жизни прямо у нас на пороге, - рассказывает куратор благотворительного фонда из Бурятии «Собака счастья» Стелла Овсоян. - Произошло это вечером, когда коллега собиралась уже уезжать домой. Она вышла из офиса, но через пару минут вернулась назад с округленными глазами. Сказала, что около крыльца валяется котенок. К счастью, пульс у годовалого беспородистого кота удалось прощупать. Я заметила, что задняя лапка была повреждена, животик выбрит, как будто делали УЗИ. А шерстка была ярко желтого цвета. Тогда завела машину и рванула прямиков к ветеринарам. Но худшее нас ждало впереди…

Ветеринары просто шокировали Стеллу списком заболеваний, диагностированным у кота. Настоящий "букет": больные печень, поджелудочная железа, мочеиспускательная система. К тому же большая рана на лапе. Но в голове женщины не могло уложиться другое. Откуда у кота ожоги в пасти, которые уже начали гноиться. Из-за этого гортань животного опухла. Уже неделю пушистик находится под наблюдением специалистов, и лучше ему не становится. «Как можно было превратить домашнего питомца в ЭТО» - недоумевает Стелла. Сибирячка поделилась с КП-Иркутск душераздирающей историей кота по кличке Лаваш. Ведь именно так волонтеры назвали пушистика.

Положительного прогноза специалисты не дают. Фото: Стелла Овсоян.

- Предполагаем, что малыш пришел к нам сам, добирался из последних сил, - вспоминая рассказывает Стелла. - Видимо пушистика лечили, но как-то по-варварски. Возможно, ожоги во рту появились из-за препарата, который нужно было вводить внутривенно. А лекарством скорее всего поили питомца. И все это дотянули до критической стадии. Непонятно, кота выкинули или потеряли.

Но как отмечает Стелла, за все время хозяева не объявились. Сколько еще котик пробудет у ветеринаров непонятно. Положительного прогноза специалисты не дают. Каждый день ему ставят капельницы. Большую часть времени он просто лежит или спит. И только периодически может встать ненадолго на лапки.

- Малыш даже кушать не может, - с грустью в голосе говорит Стелла. - Всю неделю он жил за счет капельниц и лекарств. Сейчас малышу хотят подключить зонд для принятия пищи в шею.

У кота ожоги в пасти, которые уже начали гноиться. Фото: Стелла Овсоян.

А пока волонтеры ищут добрые и заботливые руки для малыша. Сибиряки надеются найти дом коту к тому времени, как он поправится.

- На самом деле, для нас это неново, - говорит зооволонтер. - Постоянно спасаем животных в критических ситуациях. Однажды местные жители сообщили о собаке с огнестрельным ранением в голову. Какие-то изверги подстрелили и выкинули животное в мусорку. Состояние было крайне тяжелое. Мы спасли собаку, назвали ее Линда и нашли любящих хозяев.

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