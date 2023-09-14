«Лучше бы ты меня не усыновлял»: как сложилась жизнь Сергея Зверева-младшего

Страсти вокруг звездной семьи все никак не улягутся. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вот так новость: у короля гламура, звездного стилиста Сергея Зверева появился сын. И сразу трехлетний! Настоящая сенсация прокатилась по всем таблоидам еще в 90-х. При этом звали мальчика Сергей, в честь знаменитого отца. Одно оставалось тайно – кто мать и где она. С тех пор прошло уже около 30 лет. И, казалось бы, все тайны усыновления раскрыты. Но страсти вокруг звездной семьи все никак не улягутся. Звездные отец и сын продолжают публично выяснять отношения. Но недавно стилист заявил, что устал от скандала. Ведь Зверев-младший обвинил звездного отца в безучастности к его судьбе. Якобы шоумен не помогает отпрыску. Но Зверев-старший уверен, что чадо уже взрослое и должно само решать проблемы. КП-Иркутск рассказывает, как сложилась жизнь Зверева-младшего, которому пророчили блестящее будущее.

Из шкафа повалились секреты

Когда шоумен впервые вывел в свет своего трехлетнего сына, в тусовке, а затем и в СМИ начали задаваться вопросами и гадать. Отец есть, а где же мать? Все недоумевали – кто она, где, почему прячется от прессы и вообще родной ли Зверев-младший сын или приемный. Но все было окутано тайной…

Сам Зверев-старший ответ наготове имел. Якобы мальчика ему отдала девушка-землячка из родного Култука (поселок в Иркутской области, откуда Зверев родом), в которую он был сильно влюблен. Женщина погибла в аварии и передала сына Сергею. Также в нулевые ходили слухи, что ребенок на самом деле приходится племянником шоумену, мол, у Зверева-старшего был брат.

Но недавно стилист заявил, что устал от скандала. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так или иначе, но стилист мечтал сделать из наследника знаменитость – водил по тусовкам, снимал в своем шоу «Звезда в шоке», но уже в 13 лет мальчик заявил, что светская жизнь ему совершенно не интересна. Тогда и начал открываться шкаф со скелетами.

Переходный возраст и побег из дома

Когда младшему Сереже было около 16 лет, правда открылась и для него и для всей страны. Скандальный шоумен Стас Садальский написал в своих социальных сетях сенсационную новость. Оказалось, Зверев-старший усыновил ребенка из детского дома в Иркутске, а точнее Сергей спас малыша. Воспитанники от голода грызли деревянные кроватки. Маленького Сережу пришлось практически спасать от истощения.

- Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год, - возмутился шоумен. – И что тогда? А тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил.

Разные шоу делали ДНК-тесты, в прямом эфире объявили - Зверев-старший не является кровным родственником Звереву-младшему.

А спустя четыре года 20-летний Сергей покинет отчий дом, изрядно устав от гламурного образа жизни. Тогда он принялся искать своих родных, а именно биологических маму и папу, переходя из одного телешоу в другое. И только спустя пять лет его поиски наконец-то закончатся.

«Почему ты меня бросила?»

Первый канал объявил поиски по всей России настоящей мамы юноши. ДНК-тест показал совпадение с вероятностью 99,9% с жительницей Иркутска, Викторией Парфеновой. Женщина рассказала, что в молодости по глупости оставила ребенка в роддоме. Мол, была слишком юна, боялась ответственности и проблем. Ведь Сережа родился недоношенным. Диме, а именно так назвала сибирячка сына, было восемь месяцев. Да и настоящий отец Сергея якобы изнасиловал Викторию.

Зверев-старший уверен, что чадо уже взрослое и должно само решать проблемы. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

- Нас оставили вдвоем, и в тот момент все произошло. Насильно! Я не хочу это вспоминать... - рассказывала Виктория на съемках Первого канала.

Но женщина не теряла надежду найти сына. Она искала его по имени Парфенов Дмитрий. Но Зверев при усыновлении дал другое имя ребенку. Сибирячка этого знать не могла. Эти слова растопили сердце Звереву-младшему. Он простил родную мать. После этого они стали общаться. Сергей даже приезжал из Подмосковья в Иркутск к родным.

Без денег и крыши над головой

К тому времени Зверев-младший был уже дважды женат. Со второй супругой Юлией поселился в Подмосковье. А вот с работой не ладилось. Сначала устроился в один из местных отелей диджеем и разнорабочим. Но денег не хватало. На помощь поспешил приемный отец. Сергей старший пытался пристроить чадо на разные музыкальные каналы ведущим. Зарплата хорошая – высокая, да и график работы не пыльный. Работай – не хочу! Но сын не желал подачек отца. После этого Зверев-младший в основном зарабатывал походами на ток-шоу, где рассказывал подробности личной жизни. За гонорар, разумеется.

Звездные отец и сын продолжают публично выяснять отношения. Фото: : из личного архива Александра ЕМЕЛЬЯНОВА.

Сейчас 30-летнему Сергею даже негде жить. Крышу над головой обеспечивают знакомые взамен за заботу о тяжелобольном дедушке. Живет в квартире пенсионера бесплатно. Хоть денег и нет у мужчины на съемную квартиру, без дел он не сидит. Подрабатывает звукооператором и световым художником в Доме культуры. Ведь образования Сергей так и не получил.

Но 60-летний звездный отец, не верит в россказни блудного сына. Сергей старший думает, что он врет и, на самом деле, нигде не работает. Но отца большего всего задело другое. Якобы Зверев-младший жалеет о усыновлении.

Кстати, 11 сентября шоумен приехал в Иркутск на открытие салона красоты. Там он стал приглашенной звездой. Во время встречи с поклонниками Сергей едко шутил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лезгинка от короля: суперзвезда Сергей Зверев зажег в торговом центре Иркутска (подробнее)